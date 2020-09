Attimi di terrore conclusi con una tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Monforte d'Alba, nel Cuneese, dove un'auto è piombata improvvisamente sui passanti nel centro città travolgendo una comitiva di turisti, uccidendo una donna e ferendo altre quattro persone. Il dramma nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre, in piazza Umberto I. Per motivi ancora tutti da accertare, la vettura è improvvisamente arrivata in piazza a tutta velocità travolgendo tutti quelli che si trovavano sul suo percorso. Ad essere colpita una comitiva di sei persone formata da due belgi, due tedeschi e marito e moglie italiani. Il gruppo pare fosse privato sul posto in bici ed era fermo fuori da un bar quando è avvenuta la tragedia.

Nella sua folle corsa la vettura ha anche sfasciato una parte del dehors del locale. Per la donna purtroppo si sono rivelati vani i successivi soccorsi da parte del 118 intervenuto in poco tempo sul posto dopo l'allarme lanciato da altri presenti. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e nonostante i tentativi di rianimarla sanitari si sono dovuti arrendere poco dopo dichiarandone il decesso. Soccorsi e trasportati in codice giallo negli ospedali di Cuneo e Verduno gli altri quattro feriti che dunque non sarebbero in pericolo di vita. Oltre alle ambulanze del 118 , sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri a cui spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto dai militari dell'arma, alla guida dell'auto, una Mercedes Glc scura, un italiano di 42 anni residente a Savigliano, in provincia di Cuneo, che e' stato fermato dalle forze dell'ordine e su cui sono in corso accertamenti. Nell'immediatezza dei fatti ha rischiato anche il linciaggio da parte dei presenti. Ora sarà sottoposto ai test per verificare se abbia assunto alcol o droghe