Auto li travolge, Manuel protegge la fidanzata con il suo corpo: il 30enne è morto dopo giorni di coma

Manuel Piazza, 30 anni, ha protetto la fidanzata con il suo corpo quando, sabato scorso, un’auto ha travolto entrambi a Trapani. Dopo giorni di coma il giovane è morto in ospedale. La compagna è ricoverata ma non è in pericolo di vita, il messaggio sui social: “Sei stato il dono più prezioso”.

Manuel Piazza, 30 anni.

Ha protetto la fidanzata frapponendosi tra lei e l'auto che ha travolto entrambi, rimanendo gravemente ferito. Oggi Manuel Piazza, 30 anni, è morto all'ospedale di Palermo dopo giorni di coma.

L'incidente stradale è avvenuto sabato scorso, 24 gennaio, in via Ammiraglio Staiti, nella zona portuale di Trapani, nei pressi della statua di Garibaldi. I due giovani erano stati a cena in un ristorante e si stavano dirigendo verso la loro auto quando sono stati investiti.

Il 30enne, originario di Milano, era stato inizialmente trasportato all'ospedale di Trapani, poi era stato successivamente trasferito d'urgenza a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Nelle scorse ore i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Come anticipato, al momento dell'incidente il giovane, nel tentativo di proteggerla, si sarebbe istintivamente frapposto tra l'auto e la compagna, che si chiama Annalisa ed è una nutrizionista trapanese.

La donna è attualmente ricoverata a Trapani: le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Ha affidato ai social un lungo messaggio d'addio al fidanzato: "Sei stato il dono più prezioso che la vita mi abbia fatto. Ti immagino sorridente, con il tuo mare. So che mi darai la forza per affrontare tutto questo. Io e tu, tu ed io. Per sempre", ha scritto.

"La notizia dell'incidente mortale in via Ammiraglio Staiti ci ha colpito profondamente. Manuel, un giovane che ha dato la sua vita per salvare quella della sua ragazza: un eroe che resterà per sempre nel cuore della nostra comunità", ha scritto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

"In questo momento di dolore e di sgomento, voglio esprimere la mia più profonda vicinanza alla famiglia e agli amici di Manuel", ha aggiunto il primo cittadino.

La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in città. L'ex consigliere comunale Ninni Passalacqua ha denunciato la pericolosità di via Ammiraglio Staiti e via Virgilio, chiedendo interventi urgenti come attraversamenti pedonali rialzati e un potenziamento dell'illuminazione.