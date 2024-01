Auto in fiamme nella notte a Lecce, i vigili trovano un cadavere carbonizzato: indagini in corso I vigili del fuoco di Lecce, intervenuti in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto per spegnere un’auto in fiamme, hanno trovato all’interno del veicolo un cadavere corpo carbonizzato. Le indagini sono in corso per scoprire l’identità della vittima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Trovato un corpo carbonizzato all'interno di una macchina in fiamme. La macabra scoperta è avvenuta nella notte, in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto a Lecce, dove un'auto, una Kia Cren a 7 posti stava bruciando. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 di notte per domare le fiamme.

Dopo aver terminato le operazioni di spegnimento dell'incendio, i vigili hanno rinvenuto il cadavere nell'abitacolo. Sull'accaduto è stata avviata un'inchiesta per accertare l'identità della vittima e capire le cause della tragedia. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del comando stazione di Santa Rosa. Tutte le ipotesi, compresa quella del suicidio, sono al vaglio degli inquirenti.

Il cadavere dell’uomo è stato trasportato presso l’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il mezzo distrutto dal fuoco è intestato ad un 69enne di origini sarde, nato in provincia di Cagliari ma residente nel Mantovano, ma non si sa ancora se il corpo rinvenuto all'interno dell'auto appartenga al proprietario.

In aggiornamento.