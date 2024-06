video suggerito

Auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero: morto in ospedale il 61enne Stefano Insolia Nella serata di lunedì 3 giugno a Pieve Modolena un’auto è uscita di strada e si schiantata contro un albero. Alla guida del mezzo c’era il 61enne Stefano Insolia, fisioterapista noto nella zona, soccorso e ricoverato in condizioni gravissime. Dopo una notte di agonia, l’uomo è deceduto all’ospedale di Parma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Nella serata di lunedì 3 giugno a Pieve Modolena un'auto è uscita di strada, salendo sul cordolo del marciapiede, e si schiantata contro un albero intorno alle 22.15. Alla guida del mezzo, una Peugeot 307, c'era il 61enne Stefano Insolia, fisioterapista, subito ricoverato in condizioni gravissime.

All’alba di ieri, martedì 4 giugno, l'uomo purtroppo è deceduto all’ospedale di Parma. Secondo quanto è stato ricostruito, il 61enne stava viaggiando sulla via Emilia, in direzione di Parma, quando all’improvviso è uscito fuori strada e si è schiantato con il veicolo contro il tronco di un albero.

A chiedere l'intervento dei soccorritori del 118 è stato un automobilista di passaggio. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale, insieme ai vigili del fuoco. Non si esclude che l'uomo possa aver avuto un malore, visto che non sono stati coinvolti altri veicoli e sull’asfalto non sono state trovate tracce di frenata.

Subito dopo, l'uomo è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, poi è stato deciso il trasferimento d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è arrivato in condizioni gravissime. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva, è morto alle 6.30 di martedì. Il magistrato di turno ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo del 61enne per chiarire se la morte sia da attribuire alle conseguenze dell’impatto o al malore.

Chi era il 61enne Stefano Insolia

Stefano Insolia, 61 anni

Il 61enne abitava a Pieve Modolena ed era un conosciuto e stimato fisioterapista, alcuni anni fa gestiva il Polistudio Skn Center, in via Fratelli Cervi, che si occupava di fisioestetica e dermoestetica. Poi il 61enne aveva spostato l’attività.

Come riportano i quotidiani locali, l'uomo era appassionato di musica e di calcio. Sui profili social dell'uomo si trovano le foto che lo ritraggono ai concerti di Ligabue e Vasco Rossi. La vittima del tragico incidente lascia una figlia e la compagna.