Auto ferma si mette in marcia senza conducente e la investe, donna cade in un burrone e muore Il dramma oggi in provincia di Catanzaro, in Calabria. La donna, che camminava a piedi, sarebbe stata travolta da una vettura che era parcheggiata in zona, ai bordi di una stradina di campagna in discesa.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un assurdo quanto terribile incidente è costato la vita a una donna oggi in provincia di Catanzaro, in Calabria. La vittima è morta dopo essere stata investita da un'auto che era ferma parcheggiata e che si è messa improvvisamente in marcia senza conducente. La donna è stata travolta e spinta in un burrone dove purtroppo è caduta per diversi metri trovando la morte.

Il dramma si è consumato questa mattina nel territorio del comune di Zagarise, piccolo paesino calabrese nei pressi dei boschi della Sila. La vittima è un anziana donna di 83 anni per la quale i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti in poco tempo i soccorsi medici del 118 e le forze dell'ordine ma purtroppo non sono riusciti a salvare la vita della pensionata.

Vista la gravità dell'incidente, era stato richiesto anche l'ausilio dell'elicottero di soccorso che è intervenuto sul posto ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L'elicottero ha solo potuto recupero il corpo della vittima. La pensionata sarebbe ruzzolata per diversi metri nel burrone dove non ha trovato scampo.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Sellia Marina, intervenuti sul posto, la donna, che camminava a piedi, sarebbe stata travolta da una vettura che era parcheggiata in zona, ai bordi di una stradina di campagna in discesa. La vettura si sarebbe messa in movimento da sola, sorprendendo l'anziana. Sulla dinamica esatta del terribile incidente, le indagini però proseguono per accertare tutti i fatti. Il veicolo coinvolto nell'incidente è stato posto sotto sequestro, come disposto dalla magistratura, e sarà sottoposto a perizie tecniche nei prossimi giorni per accertare eventuali anomalie meccaniche come un guasto all'impianto frenante.