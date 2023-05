Auto di cacciatori finisce fuori strada e poi in un canale, 3 morti a Crotone Tre persone sono morte oggi pomeriggio a causa di un incidente stradale sulla statale 106 a Crotone. L’auto, un pick up con a bordo quattro cacciatori che rientravano da una battuta di caccia, è finita fuori strada cadendo in un fossato profondo circa 10 metri.

A cura di Susanna Picone

Tre persone sono morte oggi in seguito a un grave incidente stradale sulla statale 106 nel territorio comunale di Crotone.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 14 maggio, in località Poggio Pudano nel territorio del comune di Crotone, nei pressi dell'incrocio tra la statale 106 e via Isola Capo Rizzuto.

Alle due vittime registrate sul colpo se ne è aggiunta una terza. Uno dei feriti, infatti, è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate. Le tre vittime, a quanto si apprende, sono cacciatori della provincia di Reggio Calabria che erano di ritorno da una gara di caccia svolta nella zona addestramento cani in località Fatagò nel comune di Cirò.

L'auto a bordo della quale viaggiavano, un pick up blu Ford Raptor, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada in modo autonomo in un tratto rettilineo della statale 106. Poi il veicolo è finito in un canale di scolo profondo circa dieci metri e nell'impatto con il muro l'autista e il passeggero che viaggiava nel posto accanto sono morti sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone che hanno recuperato i corpi delle vittime: con una gru hanno dovuto sollevare l'auto dal canale di scolo per procedere al recupero delle salme. A bordo dell’auto c’erano altre due persone che sono state trasferite all'ospedale di Crotone in codice rosso.

Uno dei due feriti, però, è poi purtroppo deceduto. L’altro è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio crotonese.

Sull'incidente indaga la polizia di Crotone. La statale 106 è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario per il recupero dei cadaveri rimasti nell’auto. La polizia stradale non ha per il momento diffuso le generalità delle vittime.