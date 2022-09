Auto contromano sulla Siena-Firenze, muore un 28enne: aveva appena accompagnato la fidanzata a casa Stefano Sanna, 28 anni, è morto la scorsa notte dopo essersi scontrato con un’auto che procedeva contromano lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze.

A cura di Davide Falcioni

Un drammatico incidente stradale si è verificati la scorsa notte a Monteriggioni, lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze.

Un’automobile ha imboccato contromano l’ingresso della strada a scorrimento veloce, andando poi a scontrarsi frontalmente con una vettura che stava sopraggiungendo nel giusto senso di marcia e al cui volante sedeva un giovane senese 28 anni, Stefano Sanna, che a causa dello schianto è morto sul colpo. Ferito il conducente dell'altra macchina. Per l'esattezza, l’incidente è avvenuto tra l’uscita di Siena Nord e quella di Badesse.

Stando a una prima ricostruzione, il 28enne – figlio di un'imprenditrice agricola di Badesse – aveva appena accompagnato a casa la fidanzata e, nel momento dell'incidente, stava tornando verso casa, distante ormai una manciata di chilometri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il ferito, un trentenne, è stato trasportato in “codice 2” all'ospedale di Siena: non sarebbe in pericolo di vita. La procura di Siena ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Chi era la vittima Stefano Sanna

Stefano Sanna, la vittima del drammatico incidente stradale, aveva 28 anni ed era figlio della nota imprenditrice agricola Sara Moscadelli, titolare dell’azienda agricola La Magione alle Badesse: il ragazzo dava una mano in azienda occupandosi degli animali e della produzione dei formaggi. Come ricorda Siena News la donna appena due giorni fa scriveva sul suo profilo Facebook: "I figli sono il dono prezioso di ieri, la gioia del domani e l’amore per sempre". Non poteva immaginare che 48 ore dopo i carabinieri avrebbero suonato alla porta dandole la notizia della morte di Stefano.