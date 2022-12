Auto contromano sul raccordo autostradale Siena-Firenze, schianto frontale: morta una donna L’incidente stradale mortale è avvenuto nel primissimo pomeriggio di giovedì 1 dicembre sulla Siena-Firenze tra le uscite di Badesse e Siena nord, nel territorio del comune di Monteriggioni, in provincia di Siena.

A cura di Antonio Palma

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio sul raccordo autostradale Siena-Firenze. Una vettura ha imboccato l’arteria stradale contromano causando uno scontro frontale con un’altra vettura sulla carreggiata in direzione nord.

Il bilancio del sinistro è grave: si registra un morto, che dalle prime informazioni dovrebbe essere una donna, e un ferito grave, un uomo di 44 anni.

L’incidente stradale è avvenuto nel primissimo pomeriggio di giovedì 1 dicembre, poco dopo le 13, al Km 1.600 della Siena-Firenze tra le uscite di Badesse e Siena nord, nel territorio del comune di Monteriggioni, in provincia di Siena.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una delle auto coinvolte ha imboccato la superstrada contromano, immettendosi nella corsia nord dove poco dopo si è scontrata frontalmente con un mezzo che sopraggiungeva nella direzione giusta.

Sul posto oltre alla polizia stradale, ai vigili del fuoco e al personale di Anas, che gestisce il tratto stradale, sono intervenuti gli operatori del soccorso medico del 118 dell'Asl Toscana sud est con l'automedica e le ambulanze.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. Soccorso e trasporto immediatamente in ospedale, il 44enne è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale universitario Senese di Santa Maria alle Scotte in codice tre e non sarebbe in pericolo di vita.

Per consentire i soccorsi, i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi coinvolti, la carreggiata è stata chiusa alla circolazione dei mezzi per diverso tempo con inevitabili ripercussioni sul traffico. La circolazione infatti resta congestionata e in direzione Siena con uscita obbligatoria a Badesse.