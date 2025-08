Auto contromano in tangenziale a Parma: schianto frontale con un’altra vettura, un morto e due feriti

Domenica drammatica sulle strade italiane: tre le vetture coinvolte in un incidente sulla Tangenziale Sud nei pressi dello svincolo con strada Farnese a Parma in cui è morto un anziano.

Immagine di repertorio

Nuovo incidente mortale provocato da un’auto contromano: oggi è accaduto sulla Tangenziale Sud nei pressi dello svincolo con strada Farnese a Parma, si conta una vittima e due feriti. Tre le auto coinvolte nel grave incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, nel primo pomeriggio di oggi un’auto avrebbe imboccato contromano la Tangenziale andandosi a scontrare frontalmente con un altro mezzo e coinvolgendo poi una terza vettura che stava arrivando.

C'è una vittima: a perdere la vita un anziano di 81 anni. Feriti invece un uomo di 60 anni e una donna di 40 anni, entrambi sono stati portati all'Ospedale Maggiore.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Dopo lo scontro frontale l’Anas ha temporaneamente chiuso il tratto della Tangenziale Sud di Parma, all'altezza del chilometro 5 con obbligo di uscita al chilometro 4 e deviazione sula viabilità alternativa.

È stata una domenica tragica sulle strade italiane: tre ciclisti sono stati travolti e uccisi da un’auto vicino a Terlizzi, in provincia di Bari. Una Lancia Delta li ha centrati in pieno: l’uomo che li ha investiti, anche lui rimasto ferito e ricoverato in codice rosso al policlinico di Bari, è indagato per omicidio stradale plurimo.

Un altro incidente mortale registrato nelle scorse ore tra Gorizia e Farra d'Isonzo, dove una 32enne è deceduta dopo che l'auto su cui viaggiava si è scontrata con un'altra vettura. Un ragazzo di appena venti anni è morto invece a Palermo: fatale uno scontro tra la moto che guidava e un'auto, grave l'amico che era con lui.