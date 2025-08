Scontro tra auto e moto a Palermo: Samuele Gambino muore a 20 anni, gravissimo amico 17enne

Un giovane di 20 anni, Samuele Gambino, è morto in un incidente nella serata di sabato 2 agosto a Palermo. Il ragazzo si trovava a bordo di una moto insieme a un amico di 17 anni quando il mezzo si è scontrato con un’auto. Il 20enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, l’altro giovane è ricoverato in condizioni gravissime.