Auto contro van a Bari, muoiono una donna incinta al sesto mese e il marito, quattro feriti gravi

Tragico incidente sulla SS16 a Mola di Bari: nella scorsa notte una Fiat Punto si è scontrata con un van. Morti una donna incinta di 33 anni e il marito. Feriti gravi gli altri passeggeri, tra cui un bambino. Indagini in corso sulle cause.

Un nuovo grave incidente sul tratto pugliese della Strada Statale 16 Adriatica. Intorno alle 3 del mattino di oggi un violento schianto si è verificato sulla carreggiata sud nei pressi dello svincolo per Mola di Bari. A perdere la vita una giovane donna di 33 anni, originaria dell’Abruzzo, al sesto mese di gravidanza, e suo marito, deceduto poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate.

La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Punto, insieme a un’amica di 29 anni. I tre stavano rientrando da un matrimonio, quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’utilitaria è stata centrata da un van mentre si immetteva sulla statale. L’impatto, violentissimo, ha completamente distrutto la piccola vettura, ridotta a un groviglio di lamiere.

A bordo del van viaggiavano quattro persone: un uomo alla guida, una coppia ucraina sulla quarantina e un bambino di 9 anni. Tutti hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari. Il conducente del veicolo, un uomo di 60 anni, è stato ricoverato all’ospedale San Paolo in stato di choc.

Sul luogo del disastro sono accorsi immediatamente i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino all’alba.

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Secondo una prima ipotesi, la Fiat Punto potrebbe essere stata colpita lateralmente mentre tentava di immettersi sulla statale. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno vagliando ogni dettaglio, anche grazie alle testimonianze dei sopravvissuti.