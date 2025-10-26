Auto con 5 giovani precipita dal ponte in Sardegna: Omar muore a 26 anni, tra i soccorsi il padre pompiere

L’incidente stradale nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre a Tempio Pausania. La vettura coni 5 giovani che tornavano da una festa di laurea è caduta in un torrente causano la morte di Omar Masia. Dramma nel dramma quando si è scoperto che il giovane era figlio di un vigile del fuoco che è stato tra i primi a intervenire sul posto.

Tragico e terribile incidente stradale oggi in Sardegna dove un’auto con cinque giovani è improvvisamente precipitata da un ponte nel territorio di Tempio Pausania causando la morte di un 26enne del posto, Omar Masia. La tragedia ha avuto un risvolto ancora più drammatico quando si è scoperto che la vittima era figlio di uno dei vigili del fuoco del locale distaccamento che è intervenuto per prestare i primi soccorsi.

Il dramma si è consumato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, intorno all’una. Secondo quanto ricostruito finora, la vettura con a bordo i cinque giovani stava percorrendo la strada Baldu-L'Agnata quando alla periferia di Tempio Pausania, in una zona di campagna della cittadina della provincia della Gallura, ha sbandato finendo giù da un ponte che scavalca un torrente.

Un volo di diversi metri nel vuoto concluso con un violento schianto nel letto del torrente dove l’auto si è capovolta completamente. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al 26enne Omar Masia, giovane elettricista originario della vicina Calangianus. Per lui inutili i soccorsi. Quando è stato estratto da uno dei sedili dei passeggeri, era già morto. Un dramma nel dramma si è consumato sul posto quando si è scoperto che il giovane era figlio di un vigile del fuoco che è stato tra i primi a intervenire sul luogo.

Estratti vivi, soccorsi e trasportati in ospedale a Olbia con ferite di varia gravità gli altri quattro ragazzi coinvolti nel sinistro stradale mortale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai soccorsi medici del 118 e ai pompieri, sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Tempio per gli accertamenti e i rilievi del caso.

Dalle prime ricostruzioni, i cinque ragazzi, tutti tra i 24 e i 26 anni, stavano tornando da una festa di laurea quando, per cause ancora in corso di accertamento, nelle prime ore di oggi l’auto ha perso il controllo ed è finita fuori carreggiata precipitando dal ponte.