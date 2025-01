Auto con 5 giovani a bordo si schianta contro un muretto a Vignola, morti due ragazzi di 18 e 24 anni

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Vignola

Un'automobile con a bordo cinque ragazzi è uscita di strada nella serata di domenica a Vignola, in provincia di Modena, schiantandosi contro un muretto. La vettura si è purtroppo capovolta subito dopo lo schianto e due ragazzi di 18 e 24 anni sono morti sul colpo. Gli altri te giovani a bordo sono rimasti feriti. A riportarlo è la Gazzetta di Modena.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, per il 18enne e il 24enne deceduti non vi è stato purtroppo nulla da fare nonostante l'immediato intervento dei soccorsi con il 118 e i vigili del fuoco, mentre un altro giovane rimasto ferito è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale dell'elisoccorso. Feriti anche altri due occupanti della vettura.

Le due vittime sono Idris Kreshpaj, 18 anni, e Rida Sidrine, 24 anni, di origine marocchina. I due vivevano a Marano insieme agli altri tre ragazzi. rimasti feriti. Le loro identità non sono ancora note, ma tra le persone ricoverate in ospedale (anche se fuori pericolo di vita) ci sarebbe anche un 17enne.

L'auto sulla quale viaggiavano i cinque si sarebbe schiantata contro la recinzione di una casa per poi ribaltarsi più volte sul lato opposto. L'incidente si sarebbe verificato a Vignola intorno alle 21. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte nel sinistro stradale: chi era alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando contro il muretto.

I motivi alla base del sinistro sono ancora in fase di accertamento. La sindaca Emilia Muratori è accorsa sul posto dopo aver saputo dell'accaduto per fare il punto della situazione."L'auto è uscita fuori strada, sbattendo contro la recinzione in muratura della casa e ribaltandosi più volte. Come Comune esprimiamo profondo cordoglio per queste giovani vita spezzate e vicinanza alle loro famiglie, travolte dalla tragedia".