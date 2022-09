Autista ha un malore e sviene: autobus con 70 studenti finisce in un vigneto. Diversi feriti I fatti questa mattina, verso le 7, a Sandrà di Castelnuovo del Garda. Il conducente, 26 anni, avrebbe capito di sentirsi male ed è riuscito ad accostare il mezzo, che è comunque finito in un vigneto.

A cura di Biagio Chiariello

La prontezza dell’autista, nonostante il malore, ha evitato una probabile sciagura.

Attimi di paura questa mattina, giovedì 22 settembre 2022, a Sandrà di Castelnuovo del Garda, in Via Silani, (Verona) quando un autobus interurbano dell’azienda ATV, in servizio scolastico, con a bordo una settantina di ragazzi, poco dopo le 7, è finito in un vigneto a causa di un malore dell’autista 26enne.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo, dopo aver intuito che stava poco bene, ha rallentato la marcia, cercando di arrestare il mezzo sul ciglio della strada, al fine di evitare conseguenze peggiori. Non ha però fatto in tempo a tirare il freno a mano prima di svenire. Il mezzo ha così concluso la propria corsa in un vigneto adiacente.

L’urto ha però causato la caduta di alcuni studenti e un paio di loro, soccorsi dagli operatori del 118 assieme all’autista, sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche del caso.

Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso Clinica Pederzoli di Peschiera, mentre le due minori al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Villafranca per accertamenti. Gli altri studenti sono stati quindi condotti a scuola con un servizio sostitutivo fatto arrivare dall’Azienda trasporti Verona.

Sul posto sono intervenuti militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda per l’effettuazione dei rilievi del caso, oltre a personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bardolino per l’estrazione del conducente e la messa in sicurezza dei luoghi. Va detto che tutti gli autisti di Atv vengono periodicamente sottoposti a controlli dello stato psico-fisico.