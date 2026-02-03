Attualità
video suggerito
video suggerito

Attraversa l’autostrada di notte a Modena: travolto e ucciso al casello

Nuovo incidente sulla tangenziale di Modena: un 43enne è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava l’Autostrada all’altezza del casello. Ferito anche il conducente.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Maria Neve Iervolino
101 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo il tamponamento a catena che ha paralizzato la tangenziale di Modena, si è verificato il secondo incidente stradale nel giro di due giorni. Un uomo nella notte tra domenica primo febbraio e lunedì 2 è stato investito e ucciso all'altezza del casello autostradale di Modena Nord.

La vittima è un 43enne di origine marocchina travolto da un'Alfa Romeo mentre provava ad attraversare l'autostrada alle 4 di notte. L'auto era guidata da un 46enne italiano con a bordo altri passeggeri. Il conducente non è riuscito a evitare l'impatto e la tragedia si è consumata in località Bruciata, in direzione Milano.

A seguito dell'incidente, l'ingresso dell'autostrada è stato chiuso al transito per diverse ore allo scopo di permettere l'arrivo dei soccorsi e della Polizia per i rilievi del caso.Il personale sanitario del 118 ha prestato soccorso al 46enne alla guida, il quale è stato portato in condizioni non gravi all'ospedale di Baggiovara insieme agli altri occupanti del veicolo.

Leggi anche
Travolto da un furgone mentre presta soccorso, Salvatore muore a 47 anni: il pirata si costituisce

Per il 43enne invece non c'è stato nulla da fare: all'arrivo dei paramedici era già senza vita, deceduto probabilmente sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, l'impatto improvvisi con l'auto sarebbe stato devastante, tanto da non lasciare scampo all'uomo, come accertato dai medici sul posto.

L'uomo era irregolare sul territorio italiano e al momento non è chiaro perché avesse deciso di attraversare l'autostrada in piena notte. Un a circostanza sulla quale stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Modena.

Attualità
101 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Gaza, “Riapre il valico di Rafah ma gli attacchi continuano e i civili muoiono”: la testimonianza
Gaza, riapre dopo un anno il valico di Rafah ma continuano gli attacchi: bimbo di 3 anni morto dopo raid Idf
Tiziana Roggio, chirurga a Gaza premiata da Mattarella: "Non sono un’eroina, per me è naturale esserci"
I palestinesi continuano a morire a Gaza: perché l'Ue non parla più di sanzioni a Israele
MSF non consegnerà a Israele la lista del suo personale a Gaza: "Non abbiamo garanzie sulla loro sicurezza"
A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche Israele
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views