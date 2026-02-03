Attraversa l’autostrada di notte a Modena: travolto e ucciso al casello

Nuovo incidente sulla tangenziale di Modena: un 43enne è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava l’Autostrada all’altezza del casello. Ferito anche il conducente.

Dopo il tamponamento a catena che ha paralizzato la tangenziale di Modena, si è verificato il secondo incidente stradale nel giro di due giorni. Un uomo nella notte tra domenica primo febbraio e lunedì 2 è stato investito e ucciso all'altezza del casello autostradale di Modena Nord.

La vittima è un 43enne di origine marocchina travolto da un'Alfa Romeo mentre provava ad attraversare l'autostrada alle 4 di notte. L'auto era guidata da un 46enne italiano con a bordo altri passeggeri. Il conducente non è riuscito a evitare l'impatto e la tragedia si è consumata in località Bruciata, in direzione Milano.

A seguito dell'incidente, l'ingresso dell'autostrada è stato chiuso al transito per diverse ore allo scopo di permettere l'arrivo dei soccorsi e della Polizia per i rilievi del caso.Il personale sanitario del 118 ha prestato soccorso al 46enne alla guida, il quale è stato portato in condizioni non gravi all'ospedale di Baggiovara insieme agli altri occupanti del veicolo.

Per il 43enne invece non c'è stato nulla da fare: all'arrivo dei paramedici era già senza vita, deceduto probabilmente sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, l'impatto improvvisi con l'auto sarebbe stato devastante, tanto da non lasciare scampo all'uomo, come accertato dai medici sul posto.

L'uomo era irregolare sul territorio italiano e al momento non è chiaro perché avesse deciso di attraversare l'autostrada in piena notte. Un a circostanza sulla quale stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Modena.