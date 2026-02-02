Maxi tamponamento a catena tra 15 auto in tangenziale a Modena, il traffico torna regolare

Maxi tamponamento sulla tangenziale di Modena SS12 in direzione Nord: almeno 15 auto coinvolte. Dopo ore di traffico in tilt e corsie chiuse il traffico è tornato regolare.

Il Maxi tamponamento a Modena (Foto: Vigili del fuoco)

Maxi tamponamento sulla tangenziale a Modena, in direzione Nord. Almeno 15 le auto coinvolte che questa mattina, 2 febbraio 2026, hanno bloccato completamente la carreggiata mandando il traffico in tilt. Il tamponamento a catena si è verificato intorno alle ore 8 lungo la SS12, tangenziale Nord, all'altezza dell’uscita 3. Doo diverse ore con il traffico in tilt la situazione è tornata alla normalità: Anas ha fatto sapere di aver riaperto le corsie e che il traffico è tornato regolare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area a causa del possibile rischio di incendio, dato che sarebbero state coinvolte anche auto elettriche e a gas. La Polizia invece ha temporaneamente chiuso il tratto autostradale per evitare l'espandersi del tamponamento. Presente anche il personale sanitario del 118 ma al momento non risultano feriti gravi.

Dopo l'intervento, risultano riaperte sia la corsia di sorpasso, sia la rampa di immissione dello svincolo e il traffico risulta regolare.