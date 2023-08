Asti, bimbo di 2 anni trovato morto in piscina: indagata la nonna Indagata la nonna del bimbo di 2 anni trovato morto nella piscina di casa ad Asti. L’anziana era infatti l’unico adulto presente in casa. La Procura ipotizza l’omicidio colposo mentre oggi si svolgerà l’autopsia sul corpo del piccolo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di archivio

Per il bimbo di due anni morto nella piscina di casa ad Asti vi sarebbe un indagato. La nonna del piccolo, secondo chi ha effettuato i rilievi sul posto, era infatti l'unico adulto in casa al momento del fatto. Il bimbo di 2 anni è morto l'altro ieri al Regina Margherita di Torino dopo essere stato trovato riverso nella piscina privo di sensi.

Secondo quanto dichiarato al quotidiano Il Messaggero dall'avvocata Simona Trimarco di Asti, che si occupa della difesa della nonna del piccolo, l'anziana avrebbe fatto di tutto per salvare il nipotino. "Escludo – ha sottolineato – ogni tipo di responsabilità della mia assistita. La famiglia è distrutta dal dolore e lei si è sempre occupata egregiamente dei bimbi. Era presente in casa, ha cercato di salvare il bambino praticandogli anche il massaggio cardiaco prima che arrivassero i soccorsi".

L'accusa formulata per ora dalla procura di Asti è quella di omicidio colposo, mentre sul corpo del bimbo sarà effettuata l'autopsia. L'esame autoptico per accertare le cause della morte, sarà effettuato nella giornata di oggi. Gli accertamenti permetteranno anche di far luce sulla dinamica della tragedia che, ancora oggi, non è chiara. Non vi sono infatti notizie su come il bimbo possa essere scivolato in acqua: secondo chi indaga, potrebbe essersi trattato di un incidente in un momento di distrazione della nonna o di un malore accusato proprio mentre l'anziana era rientrata in casa. Il minore era sfuggito al controllo della nonna mentre giocava con il fratellino, rimasto illeso.

Il piccolo Matteo era apparso gravissimo già al momento dei primi soccorsi, quando i sanitari del 118 si sono recati sul posto per recuperare il bimbo e trasportarlo d'urgenza in ospedale. Dopo il decesso, i genitori del bimbo hanno acconsentito alla donazione degli organi.