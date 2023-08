Trovato senza sensi nella piscina di casa, morto il bimbo di 2 anni ad Asti Il piccolo Matteo è rimasto ricoverato per una settimana nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino dove però non si è mai più ripreso. I genitori del piccolo hanno deciso di donare gli organi per salvare altri bimbi.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Non ce l'ha fatta il piccolo Matteo, il bambino piemontese di 2 anni trovato senza sensi nella piscina di casa lo scorso lunedì nell'Astigiano dopo essere caduto in acqua. Il piccolo è morto oggi all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove era ricoverato dal quel maledetto 31 luglio. Quando era stato soccorso, le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante ogni sforzo da parte dei medici, il bimbo non si è mai più ripreso.

Il piccolo è rimasto ricoverato per una settimana nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico torinese attaccato alle macchine salvavita ma nelle scorse ore ha esalato l'ultimo respiro tra lo strazio dei genitori che avevano sperato fino all'ultimo. Una notizia che nessuno avrebbe voluto avere e un dolore atroce che solo chi perde un figlio così piccolo può capire e che però non ha impedito ai genitori un ultimo gesto di generosità verso gli altri. I genitori del piccolo infatti hanno deciso di donare gli organi del piccolo che saranno espiantati e trapiantati in altri piccoli pazienti salvando loro la vita.

La tragedia del piccolo era stata scoperta nella serata di lunedì scorso quando i parenti trovarono il bimbo privo di sensi nella piscina privata della casa di famiglia a Valgera, frazione di Asti. Immediata la richiesta di soccorsi medici ma all'arrivo del 118 le sue condizioni erano apparse subito disperate. Si è tentato il tutto facendo tornare battere il suo cuoricino con le manovre rianimatorie prima del trasporto in codice di massima urgenza in elisoccorso direttamente all'ospedale del capoluogo piemontese.

Secondo le ricostruzioni, il piccolo per qualche attimo era sfuggito all'attenzione degli adulti mentre giocava col fratellino, finendo per cadere nella piccola piscina domestica, montata in giardino per l'estate. Sul corpicino la Procura si Asti ha disposto l'autopsia.