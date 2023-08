Bambino di 2 anni trovato privo di sensi nella piscina di casa, è grave L’incidente nell’Astigiano, il piccolo è stato trasportato con urgenza in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

Un bambino di appena due anni ha rischiato di annegare mentre faceva un bagno nella piscina di casa. L’ennesimo grave incidente del genere arriva dall’Astigiano: il bimbo, stando a quanto emerso finora, è stato trovato privo di sensi nella piscina privata della casa di famiglia. Si tratterebbe di una piccola piscina domestica, montata in giardino per l'estate. Tutto è accaduto nella serata di ieri, lunedì 31 luglio, a Valgera di Asti.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che il piccolo sia accidentalmente caduto in piscina. Il bimbo è stato soccorso dopo l'allarme lanciato dai familiari e trasportato con urgenza in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino: le sue condizioni, stando alle prime informazioni, sarebbero molto gravi. Il bambino è stato intubato, ricoverato in terapia intensiva.

Sul posto, oltre ai sanitari che hanno provveduto a soccorrere il bambino, è intervenuta anche la polizia con alcune pattuglie. La dinamica del grave incidente è in corso di accertamento: le prime ipotesi, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sono un malore o appunto un incidente.

Non è la prima volta, purtroppo, che questa estate arrivano notizie di incidenti simili che coinvolgono bambini anche molto piccoli. Solo qualche settimana fa un drammatico incidente nel Vicentino, dove un bambino di due anni purtroppo non ce l'ha fatta. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo sarebbe sfuggito alla vigilanza del nonno che si era addormentato e sarebbe finito nella piscina di casa, dove è annegato. Incidente simile, sempre mortale, a Lecce, dove un bambino di due anni è annegato nella piscina di casa dei nonni.