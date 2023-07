Arriva con il tender dello yacht e spintona una bagnante, il marito interviene a pugni e calci volanti Un turista francese è arrivato sulla spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo a La Maddalena con il tender dello yacht senza però avere l’autorizzazione necessaria. L’uomo ha spinto violentemente la bagnante che lo ha rimproverato ed è presto stato coinvolto in una rissa con il marito della vittima.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagini riprese da un bagnante

Un diverbio finito a calci e pugni sulla spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo a La Maddalena, in provincia di Sassari. Protagonisti dello scontro, un residente e un turista straniero arrivato con il tender di uno yacht senza preavviso in spiaggia. L'uomo, stando a quanto reso noto, si sarebbe avvicinato con il motore acceso fermandosi proprio sulla spiaggia. La piccola imbarcazione doveva recuperare una donna e alcuni bambini per portarli sullo yacht principale.

Una bagnante si è lamentata di quanto accaduto con il turista, sottolineando che senza l'apposita corsia è severamente vietato avvicinarsi alla riva con il motore acceso, a maggior ragione se su una spiaggia molto frequentata come quella di Cala Lunga. La donna, spalleggiata da altre persone, ha affrontato l'uomo che l'ha spintonata con forza davanti a tutti.

A quel punto, le proteste dei testimoni e degli altri bagnanti che più volte avevano provato a fermare il gommone anche mentre avanzava verso la riva, hanno attirato l'attenzione del marito della donna spintonata. L'uomo è intervenuto all'improvviso, senza neppure dare modo al turista francese di rendersi conto di quanto stava accadendo. Il marito della bagnante è infatti intervenuto con un vero e proprio calcio volante alla Jackie Chan per poi continuare la colluttazione in acqua sotto gli occhi increduli della donna e degli altri turisti presenti in spiaggia.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere degli smartphone di alcune persone intervenute durante la lite tra la bagnante di La Maddalena e il turista francese. Nessuno dei testimoni che in quel momento avevano acceso il cellulare per riprendere la scena dello "sbarco" non autorizzato immaginava che la discussione potesse trasformarsi in una vera e propria rissa le cui immagini sono diventate virali in pochi minuti.