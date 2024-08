video suggerito

Armato di due coltelli minaccia l'ex in strada, 38enne arrestato a Cagliari Il 38enne è stato trovato in possesso di un coltello da pesca e di un coltello a farfalla, con i quali avrebbe minacciato e percosso la vittima poco prima.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Dramma sfiorato la scorsa notte a Cagliari, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è avvenuto in viale Bonaria, su segnalazione di una donna di 31 anni. Arrivati sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica mentre inveiva e minacciava la propria ex compagna.

Durante la perquisizione personale, il 38enne è stato trovato in possesso di un coltello da pesca e di un coltello a farfalla, con i quali avrebbe minacciato e percosso la vittima poco prima. La donna ha poi formalizzato una denuncia, riferendo che l’uomo si era reso protagonista di analoghi episodi negli ultimi tre anni. Una volta definito il quadro indiziario l’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Uta.