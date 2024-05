Arezzo, violenza sessuale su due bimbi di 6 e 10 anni davanti a una scuola: chi è il pedofilo arrestato

I fatti sono avvenuti ad Arezzo, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ed è stato trasferito in carcere. Già in passato sarebbe stato accusato di un episodio simile in un’altra città.