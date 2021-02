Avrebbe commentato il video di una sparatoria avvenuta all'interno di una scuola americana in modo piuttosto esplicito, minacciando di compiere un'azione simile. Il giovane studente, 14 anni e residente ad Arezzo, è stato così prontamente individuato dall'Fbi che ha segnalato il tutto alla polizia postale che lo ha poi segnalato alla procura dei Minori.

Il commento segnalato come estremamente pericoloso dall'Fbi

Il video dell'ennesima sparatoria compiuta da uno studente in una scuola americana era stato caricato su Youtube ed è qui che il 14enne aretino ha lasciato il suo commento: poche parole nelle quali si evinceva in maniera piuttosto esplicita la volontà di imitare il gesto avvenuto oltre oceano. Immediatamente si è attivato l'Fbi, il Federal Bureau of Investigation, che ha segnalato il commento come estremamente pericoloso, e ha trasmesso tutte le informazioni alla polizia postale italiana.

Gli agenti hanno perquisito la casa del giovane

Gli agenti di Arezzo a quel punto hanno iniziato le indagini così da poter individuare l'identità della persona che si nascondeva dietro il profilo che aveva lasciato il commento: una volta dato nome e cognome al giovane si sono recati presso la sua abitazione per una perquisizione domiciliare per verificare la presenza di armi e capire chi, se lui o il fratello 17enne, avesse lasciato il commento sul social network. Al termine, comunque, hanno escluso la presenza di armi e stabilito che l'autore del commento era il 14enne. I famigliari erano all'oscuro di quanto scritto dal figlio che avrebbe raccontato di non essersi reso conto della gravità del gesto e delle parole

da lui scritte.