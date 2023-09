Apre la porta e scompare di casa, paura per un bimbo di 6 anni: salvato dai carabinieri Tanta paura ed un lieto fine a Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Il piccolo si era allontanato approfittando di un momento di distrazione della madre che ha poi avvertito l’ex compagno. Sono stati i militari dell’Arma a ritrovare il piccolo.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Si è allontanato da casa, approfittando di un momento di distrazione della madre, aprendo da solo la porta e facendo perdere le proprie tracce. Un bambino di 6 anni è risultato "disperso" per qualche ora a Polistena, in provincia di Reggio Calabria: è stato il papà, chiaramente impaurito, a dare l'allarme dopo essere stato allertato dalla ex coniuge. L'uomo ha contattato la centrale Operativa dei Carabinieri tramite il 112, spiegando la soluzione.

I militari dell'Arma si sono fatti anzitutto descrivere accuratamente il piccolo per consentire di rintracciarlo con più celerità e a quel punto hanno immediatamente avviato le ricerche, conclusesi per fortuna con il ritrovamento del bambino. Il piccolino si trovava ad oltre un chilometro dalla propria abitazione, accasciato a terra ed in evidente stato di agitazione.

Subito dopo le forze dell'ordina hanno contattato immediatamente i genitori i quali si sono immediatamente recati sul posto. La piccola disavventura si è così conclusa con un lieto fine nella tarda mattinata del 29 settembre.

L'episodio di Polistena non è comunque isolato. Lo scorso marzo a Carovigno, in provincia di Brindisi, un bimbo di 3 anni, scalzo e in pigiama, era uscito di casa nel cuore della notte mentre i genitori dormivano. Notato per strada da un autotrasportatore, era stato salvato dai carabinieri che lo avevano poi riaffidato alla madre. Una vicenda analoga era accaduta nel cuore di Roma ad aprile quando un bambino di 4 anni si era allontanato di casa dalla zona di Piazza Vittorio: erano stati sempre i carabinieri a ritrovarlo. Mentre a maggio un bambino di tre anni era stato trovato da una ragazza di Casalpusterlengo (Lodi) vagare per le strade trafficate. Era stata lei stessa a riportarlo dai genitori, poi denunciati per abbandono di minore