Bimbo di 4 anni apre la porta e esce di casa: i carabinieri lo trovano e riconsegnano ai genitori Momenti di paura per i genitori di un bimbo di 4 anni, che è uscito di casa da solo ed è sparito. A trovarlo i carabinieri, che lo hanno riconsegnato a mamma e papà.

A cura di Alessia Rabbai

Ha aperto la porta ed è uscito di casa in zona Piazza Vittorio a Roma, allontanandosi in strada. Momenti di paura per i genitori di un bambino di quattro anni, che in un momento di distrazione di mamma e papà è riuscito da solo, nonostante fosse così piccolo, a scomparire, anche se per poco. A ritrovarlo sono stati i carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, che lo hanno preso, portato al sicuro in caserma e hanno rintracciato i genitori. L'episodio che sarebbe potuto terminare in tragedia, ma che grazie al pronto intervento dei militari dell'Arma si è concluso con il lieto fine, è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato primo aprile.

Il bimbo ha giocato con il figlio del comandante di Stazione

Il piccolo si è allontanato da casa, una pattuglia di servizio impegnata nei quotidiani controlli del territorio lo ha notato e i militari si sono fermati a parlare con lui. Guardandosi intorno e non vedendo nessuno hanno capito che era solo. Alle domande "Come ti chiami?", "Dove sono i tuoi genitori?" e "Dove abiti?" il piccolo non ha saputo rispondere. Ma non era spaventato. Così i carabinieri lo hanno fatto salire con loro a bordo dell'auto di servizio e portato in caserma. Mentre cercavano di risalire ai genitori, lo hanno intrattenuto e ha giocato con un altro bambino della sua età, figlio del maresciallo comandante di Stazione.

I genitori hanno potuto riabbracciare il piccolo

Nel frattempo i militari hanno cercato i genitori, trovarli non è stato facile perché non avevano alcuna informazione e il bambino non aveva detto come si chiamava. Ma ci sono riusciti. La madre e il padre preoccupati sono stati subito tranquillizzati: il piccolo stava bene e lo hanno raggiunto in caserma, dove hanno potuto riabbracciarlo. I genitori hanno ringraziato i carabinieri di averne avuto cura e di averglielo riconsegnato sano e salvo.