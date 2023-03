Bimbo di 3 anni esce di casa da solo di notte mentre i genitori dormono: salvato dai carabinieri A Carovigno, in provincia di Brindisi, un bimbo di 3 anni, scalzo e in pigiama, è uscito di casa nel cuore della notte mentre i genitori dormivano. Notato per strada da un autotrasportatore, è stato salvato dai carabinieri che lo hanno infine riaffidato alla madre.

A cura di Ida Artiaco

È uscito di casa nel cuore della notte da solo e mentre il resto della famiglia dormiva. Ma è stato salvato grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri.

Arriva da Carovigno, in provincia di Brindisi, la storia a lieto fine di un bambino di 3 anni, che è uscito di casa da solo la notte scorsa, verso le 4.30, in pigiama, ma fortunatamente è stato notato da un camionista che ha dato l'allarme, consentendo ai militari di rintracciarlo per strada.

L'autotrasportatore, subito dopo aver notato il piccolo, ha telefonato al numero di emergenza 112, segnalando l'insolito avvistamento.

Il bambino stava camminando su largo Machiavelli, scalzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale che hanno rintracciato e preso in consegna il piccolo, affidandolo immediatamente alle cure del 118, e attivando nel contempo, con l'aiuto dei colleghi della compagnia di San Vito dei Normanni, le ricerche dei suoi genitori.

Il bimbo, dopo aver avuto la conferma che le sue condizioni di salute erano buone, è stato temporaneamente accudito nella caserma di Carovigno ed è stato intrattenuto con giocattoli improvvisati e programmi televisivi dedicati ai bambini, fin quando non sono stati rintracciati i genitori.

Circa due ore dopo l'intervento, i carabinieri hanno infatti svolto una ricerca casa per casa nella zona del ritrovamento per risalire alla famiglia del piccolo, che è stato infine riaffidato alla mamma. I militari hanno anche accertato che nel corso della notte aveva autonomamente aperto la porta di casa, chiusa evidentemente senza la mandata, e si era allontanato.