Apre il garage e scoppia tutto, Dario Vazzoler muore nell’abitazione a Teglio Veneto: esplosa bombola di gas

Il 65enne ex bancario è morto davanti alla sua abitazione di Teglio Veneto, nel Veneziano, dopo essere stato investito in pieno da una esplosione improvvisa mentre apriva la porta del garage, probabilmente saturo del gas di un bombola.

Un uomo di 65 anni, Dario Vazzoler, è morto tragicamente davanti alla sua abitazione di Teglio Veneto, nel Veneziano, dopo essere stato investito in pieno da una esplosione improvvisa mentre apriva la porta del garage. La tragedia domenica mattina poco dopo le 8.30 quando l‘ex bancario era appena uscito di casa, un’abitazione unifamiliare in località Cintello. Una deflagrazione probabilmente scatenata da una bombola di gas che ha distrutto parte dei muri della casa e scaraventato l’uomo a diverse decine di metri di distanza senza dargli scampo.

Inutili i successivi soccorsi allertati dagli altri residenti, allarmati dal boato improvviso che ha fatto tremare le finestre, e dalla moglie del 65enne che era ancora in casa ma ne è uscita illesa perché dall’altra parte dell’abitazione. Quando i soccorsi sono giunti sul posto per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare ed i sanitari del Suem 118 ne hanno potuto accertare solo il decesso.

Fortunatamente nessun altro è rimasto coinvolto nell'esplosione e il violento scoppio non è stato seguito da un incendio ma i vigili del fuoco dei distaccamenti di Portogruaro e Mestre hanno dovuto lavorare ore per mettere in sicurezza l'area, disattivando il gas, e valutando la stabilità dell’immobile pesantemente danneggiato.

La morte di Dario Vazzoler ha sconvolto la comunità di Teglio Veneto, dove il 65enne, che lascia anche due figli, era conosciuto da tutti. “Ho sentito un botto fortissimo e subito dopo le urla di aiuto. Sono uscito sulla strada e ho visto che metà della casa di fronte non esisteva più. Dario stava steso a terra, attaccato alla recinzione che delimita la proprietà, alla fine del giardino” ha raccontato un vicino. “Stavo lavorando a circa un chilometro dall'abitazione esplosa, quando ho sentito un botto fortissimo. Sono rimasto sconvolto quando ho capito che era successo” ha aggiunto il sindaco.

Secondo i primi rilievi, l’Ipotesi più plausibile è una fuga di gas da una bombola di gpl per il barbecue che era conservata in garage. Si suppone che il box fosse saturo di gas dopo una perdita durante la notte e quando la vittima ha acceso il pulsante per attivare le porte elettriche del garage, sia saltato tutto.

Come ricostruisce il Gazzetitno, la sera precedente infatti l’uomo aveva avuto degli ospiti a cena e cucinato con un barbecue collegato proprio ad una bombola di Gpl che poi aveva rimesso nel garage. Resta da capire se fosse difettosa o se vi sia stata una errore nella chiusura.