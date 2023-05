Anziano sta per soffocare, il nipotino lo salva con la manovra di Heimlich imparata in classe Un anziano di Rovigo è stato salvato dal nipotino grazie alla manovra di Heimlich che il minore aveva imparato in classe. Il bambino avrebbe guidato il padre nella manovra di emergenza ed è così riuscito ad aiutare il nonno in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bambino è riuscito a salvare il nonno che era stato colpito da una grave crisi respiratoria per un boccone andato storto. L'anziano, residente in provincia di Rovigo, è stato soccorso dal padre del piccolo che, secondo quanto scritto dal Gazzettino, sarebbe riuscito a salvarlo suggerendo al genitore le indicazioni apprese a scuola per effettuare la manovra di Heimlich.

Il piccolo avrebbe imparato la tecnica di primo soccorso durante le lezioni tenute a scuola dai volontari della Croce Rossa Italiana per i minori dagli 8 ai 13 anni.

Il corso si è rivelato di fondamentale importanza e ha permesso al minore di aiutare il nonno in attesa dell'intervento dei soccorritori. Ricordando la spiegazione dei volontari in classe, avrebbe guidato il padre aiutandolo a praticare la procedura di emergenza. Con le istruzioni del minore, l'uomo è riuscito a salvare l'anziano, poi trasportato in ospedale dal personale del 118.

Il bimbo ha ricevuto i complimenti dei soccorritori intervenuti sul posto.