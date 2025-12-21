Anziano lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere, truffa sventata: arrestato da quelli veri

Ha consegnato a un Carabiniere un sacchetto con all’interno 21mila euro per aiutare la figlia coinvolta in un grave incidente. Ma era una truffa. I militari dell’Arma di Udine hanno arrestato un giovane che ha tentato di raggirare un anziano di 89 anni.

Il bottino recuperato dai Carabinieri.

Ha ricevuto una telefonata da parte di una donna che, spacciandosi per la figlia, gli ha raccontato di essere rimasta coinvolta in un grave incidente. Poi è stato raggiunto da un finto carabiniere a cui ha consegnato, lanciandolo dalla finestra, un sacchetto con all'interno 21mila euro.

Così un uomo di 89 anni ha rischiato di cadere vittima dell'ennesima truffa ai danni degli anziani, fortunatamente sventata dai veri militari dell'Arma intervenuti sul posto. Recuperati denaro e altri oggetti rinvenuti nella macchina del truffatore.

Il fatto è accaduto tra le province di Udine e Belluno, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di origini straniere, incensurato, e ritenuto responsabile della tentata truffa ai danni dell'89enne.

Secondo quanto è stato ricostruito, i militari dell'Arma, insospettiti dalla presenza a Cividale del Friuli di una berlina con targa straniera, hanno iniziato a pedinarla. Dopo alcune ore l'auto ha raggiunto un piccolo paese del Bellunese e qui il giovane ha ricevuto dall'uomo di 89 anni un sacchetto di plastica lanciato poco prima da una finestra.

Di fronte allo strano gesto, gli uomini dell'Arma hanno immediatamente bloccato il ragazzo e all'interno del sacchetto hanno rinvenuto un bottino da 21mila euro. La perquisizione estesa all'auto ha permesso di recuperare altri 1.200 euro in contanti, alcuni monili in oro e 5 smartphone.

I militari hanno ascoltato l'89enne che ha spiegato di aver consegnato la somma al giovane in quanto poco prima aveva ricevuto una telefonata da una voce femminile.

Spacciandosi per la figlia, la donna diceva di essere rimasta coinvolta in un incidente in cui aveva ucciso una persona e chiedeva di consegnare a un incaricato delle forze dell'ordine in borghese tutto il denaro che aveva in casa, pena il suo arresto.

L'anziano convinto aveva quindi gettato il sacchetto di denaro dalla finestra al truffatore giunto qualche secondo dopo, convinto di aver evitato conseguenze alla figlia. L'uomo fermato è stato quindi portato in carcere.