Anziano cade in garage e resta bloccato tutta la notte: muore di freddo a 75 anni

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 75 anni originario di Morgano (Treviso) è deceduto per ipotermia dopo essere caduto nel garage accanto alla propria auto. L'anziano ha trascorso così la notte al freddo senza essere soccorso ed è morto per le temperature rigide. A fare la drammatica scoperta, alcuni vicini di casa insospettiti dalle tapparelle abbassante in tarda mattinata.

Livio Favaro, così si chiamava la vittima, sarebbe caduto di sera mentre si trovava nel suo garage accanto all'automobile. Al buio e in un luogo non visibile dalla strada, nessuno si è accorto che fosse a terra. Le temperature notturne hanno poi fatto il resto: il freddo ha innescato un processo di ipotermia che ha poi provocato il decesso del 75enne.

Quanto accaduto è stato notato solo in mattinata da alcuni vicini che, insospettiti dalle tapparelle ancora abbassate, si sono recati a casa dell'uomo per avere sue notizie. Appena lo hanno trovato in garage, hanno chiamato il 118 che è giunto in pochi minuti con ambulanza ed elisoccorso. I sanitari non hanno potuto far altro però che costatarne il decesso.

I familiari di Favaro sono stati chiamati sul posto sperando che l'intervento dei medici potesse salvare la vita al 75enne ma per lui non vi era già più niente da fare. L'uomo, secondo chi lo conosceva, era mite e riservato. Da tempo era pensionato dopo una lunga attività come carrozziere ed era noto per i suoi modi gentili e per la passione per il calcio.

Negli anni spesso era stato visto giocare a pallone con i bambini del quartiere. Grande tifoso della Juventus, era un amante degli animali e aveva alcuni gatti. Il funerale si è svolto qualche giorno fa nella chiesa parrocchiale di Morgano, dove numerose persone si sono strette attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto.

Pochi giorni prima della tragedia a casa del 75enne erano entrati i ladri e l'episodio lo aveva profondamente turbato. I riscontri delle forze dell'ordine, che pure sono arrivate sul luogo dei fatti, hanno confermato che il decesso è avvenuto per un tragico incidente.