Anziana ruba il tonno al supermercato, carabiniere paga per lei: "Voleva il pesce ma non aveva denaro" Una donna di 84 anni è stata fermata da un carabiniere a Biella per aver rubato una scatoletta di tonno dal supermercato. La donna, che voleva mangiare pesce, ha confessato di non avere i soldi per l'acquisto e il poliziotto ha pagato per lei.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un carabiniere ha pagato la spesa di una donna di 84 anni che aveva sottratto in un supermercato una scatoletta di tonno. "Volevo mangiare buon pesce, ma non avevo i soldi" avrebbe detto l'anziana di Biella all'appuntato Raffaele Pagani che ha pagato per lei la spesa. I cassieri del supermercato avevano segnalato al 112 l'anziana che si era allontanata senza pagare la spesa.

Il militare ha trovato nella borsa dell'84enne il vasetto di tonno del valore di circa 4 euro e a quel punto, invece di restituire la refurtiva e portare la donna in caserma per la denuncia, ha pagato per lei.

Il direttore del supermercato ha deciso di non sporgere querela e la donna ha potuto portare a casa la sua spesa.

"Faccio parte del nucleo radiomobile – ha spiegato Pagani al Corriere – ed ero appena uscito dal comando quando ho ricevuto la chiamata dal supermercato. Ho visto subito la signora minuta che trascinava il carrello della spesa in strada e l'ho fermata. Lei era spaventata, non voleva aprire la borsa. Io le ho assicurato che l'avrei aiutata e allora lei è scoppiata in lacrime e mi ha dato il vasetto di tonno. Mi ha detto che si vergognava, che voleva mangiare del pesce ma non aveva i soldi. Aveva solo 20 euro nel portafogli e mi ha mostrato lo scontrino del resto della spesa, dicendomi che aveva speso tutto quello che aveva. Io ho deciso di parlare con il direttore".

"Volevo toglierla da quella situazione di imbarazzo, avrebbe potuto essere mia madre o mia nonna. Ho scelto di entrare nell'Arma per aiutare le persone più fragili. Lei mi ha ringraziato per quello che ho fatto e io sono contento di esserle stato utile. Credo sia parte del lavoro di un carabiniere" ha concluso il militare.

La donna ha fatto ritorno alla propria abitazione poco dopo il fatto e ha potuto cucinare un piatto di pasta con il tonno.