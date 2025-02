video suggerito

Anziana sorpresa a rubare scatoletta di tonno all’Eurospin: “Ho fame”, carabiniere la paga al posto suo “Ho fame, vivo da sola e non so come fare” ha detto la pensionata all’appuntato, che si è offerto di acquistare la merce per evitare la denuncia del supermercato di Biella. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Una pensionata di oltre ottant'anni, dopo aver fatto la spesa in un supermercato ‘Eurospin' di Biella, si è resa conto di non avere abbastanza soldi per pagare tutto ciò che aveva messo nel carrello. In preda alla disperazione, ha nascosto una scatola di tonno sotto il giaccone e, cercando di passare inosservata, è riuscita a superare le casse e ad allontanarsi dal negozio.

Il suo gesto però non è sfuggito ai dipendenti del punto vendita, un supermercato della città piemontese situato vicino al comando provinciale dei carabinieri, che hanno prontamente allertato il 112. Pochi minuti dopo, una pattuglia del nucleo radiomobile ha incrociato la pensionata proprio mentre stava lasciando la caserma. La donna si dirigeva lentamente verso casa, con il tipico carrellino della spesa al seguito.

Una volta fermata dai carabinieri, l'anziana ha cercato di spiegare il suo comportamento. Ha ammesso di trovarsi in serie difficoltà economiche e ha raccontato, con parole toccanti, la sua condizione: "Ho fame, vivo da sola e non so come fare", ha dichiarato, giustificandosi di fronte agli agenti.

Leggi anche Picchia la madre per farsi dare i soldi e prende di mira un compagno a scuola: arrestato un 19enne

Il gesto di solidarietà dell'appuntato dei Carabinieri non si è fatto attendere: l'agente è tornato al supermercato, ha estratto 10 euro dal portafogli e ha pagato di tasca propria la scatola di tonno, risolvendo la situazione senza procedere con una denuncia. La sua generosità ha anche commosso il direttore del supermercato, che ha deciso di non sporgere querela contro l'anziana signora.

Un atto che ha dimostrato come, a volte, la compassione e la comprensione possano prevalere su una situazione che, inizialmente, sembrava destinata a portare a conseguenze legali.