Anziana muore tra le fiamme mentre si scalda: ustionato gravemente figlio che ha cercato di salvarla La tragedia nella notte a Umbertide. Il figlio ha provato a salvare la madre 78enne portandola sul terrazzo e cercando di spegnere le fiamme. Ora è ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia nella notte tra nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio a Umbertide, in provincia di Perugia: un’anziana di 78 anni è morta nel corso di un incendio che si è sviluppato nella sua casa in località Fontanelle (via Lorenzo Vibi). Si chiamava Albina Angeletti. Ferito gravemente anche il figlio intervenuto per salvarla.

Stando alle prime ricostruzioni sull’accaduto, la signora era seduta su una vecchia poltrona in legno collocata davanti al caminetto. Sono ancora da accertare le esatte cause dell’incendio, ma tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe quella di un tizzone di carbone partito dal focolare o una sigaretta spenta male. Fatto sta che il legno della poltrona ha preso fuoco non lasciando scampo alla 78enne.

Ad accorgersi è stato il figlio della donna, residente nella stessa abitazione insieme alla madre. L’uomo ha preso in braccio la mamma, diventata ormai una torcia umana, ed è riuscito a portarla sul terrazzo prima di chiamare i soccorsi.

Sul posto i carabinieri di Umbertide, i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e i medici del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Il figlio della 78enne è al momento ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Perugia a causa delle ustioni riportate.

Non si tratta purtroppo della prima tragedia di questo tipo: solamente pochi giorni fa un’altra donna anziana è deceduta nel suo letto a Todi, sempre in Umbria, carbonizzata dopo essersi addormentata lasciando la sigaretta accesa. E solo ieri una donna è morta nell'incendio che ha coinvolto la sua abitazione a Mapello (in provincia di Bergamo). Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire alle cause dell'incendio: è probabile che si sia trattato di un corto circuito.