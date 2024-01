Donna trovata carbonizzata dopo un incendio scoppiato in casa: ha cercato riparo in una stanza Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato in un appartamento a Mapello (Bergamo). La vittima, che si chiamava Teresa De Marco, aveva provato a ripararsi dall’incendio scoppiato in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una donna è morta carbonizzata nell'incendio che ha coinvolto la sua abitazione nella mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio, in via Dante a Prezzate di Mapello (in provincia di Bergamo). A trovare il corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 9:30, durante i sopralluoghi una volta spente le fiamme. Si tratterebbe di Teresa De Marco, una 90enne madre di due figlie che abitava sola in quella casa. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire alle cause dell'incendio: è probabile che si sia trattato di un corto circuito.

È stato un passante a chiamare i soccorsi quando nella mattinata del 15 gennaio ha visto fiamme uscire da una finestra di un condominio di via Dante. I vigili del fuoco arrivati sul posto si sono messi subito al lavoro per spegnere l'incendio che si stava sviluppando in quell'abitazione di tre piani nella parte storica del paese.

Una volta estinto il rogo, i pompieri hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell'appartamento interessato e hanno scoperto il cadavere di una donna. Secondo una prima ricostruzione, pare che la vittima 90enne abbia cercato di sfuggire alle fiamme rifugiandosi in una stanza. Il fumo, però, ha invaso l'abitazione ed è probabile che De Marco sia deceduta per soffocamento.

Per svolgere gli accertamenti del caso è stato convocato il Nia (Nucleo investigativo antincendi) dei vigili del fuoco, arrivati insieme ai carabinieri di Mapello, alla polizia locale e alla sindaca Alessandra Locatelli. Le cause dell'incendio non sono state ancora chiarite, ma è probabile che si sia trattato di un corto circuito.