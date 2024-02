Anziana trovata morta in casa a Marnate: l’allarme dato dai vicini È stata trovata senza vita e riversa sul pavimento del proprio appartamento un’anziana residente a Marnate (Varese). L’anziana viveva sola con la figlia, affetta da problemi psichici e ora affidata a una comunità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stata trovata senza vita e riversa sul pavimento del proprio appartamento un'anziana residente a Marnate, in provincia di Varese. Si indaga sulla morte della donna, rinvenuta dai Vigili del fuoco dopo che i vicini avevano sentito dei forti rumori e poi un silenzio prolungato: l'anziana viveva sola con la figlia, affetta da problemi psichici e ora affidata a una comunità. Non risultano a suo carico indagini o provvedimenti.

Da una prima ricognizione sul corpo non ci sarebbero i segni di una morte violenta. Il decesso, quindi, potrebbe essere riconducibile a cause naturali, ma i Carabinieri non escludono al momento nessuna pista.