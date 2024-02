Donna trovata morta in casa a Puegnago del Garda: in corso gli accertamenti dei carabinieri Una donna è stata trovata morta nella sua casa di Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Una donna è stata trovata morta nella sua casa di Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: ora sono in corso accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Salò e della SIS del Nucleo Investigativo di Brescia. Non si esclude al momento alcuna pista investigativa: tra le ipotesi che si stanno valutando anche quella dell'omicidio.

Le informazioni sono poche e sarà necessario le prossime ore per capire se la donna sia stata vittima di una violenza oppure se sia morta per cause naturali. I militari stanno facendo tutti i rilievi sul luogo in cui è stato trovato il cadavere.

Articolo in aggiornamento