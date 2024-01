Donna trovata morta in casa dopo almeno due settimane dal decesso: i parenti lanciano l’allarme dopo giorni Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua casa a San Colombano al Lambro, nel Milanese, nel pomeriggio di ieri domenica 14 gennaio: l’anziana era morta da almeno due settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 80 anni è stata trovata morta dopo almeno due settimane dal decesso. La triste scoperta nella sua casa a San Colombano al Lambro, nel Milanese, nel pomeriggio di ieri domenica 14 gennaio. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire, ma dai primi accertamenti medici la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. In totale solitudine: ci sono infatti volute due settimane prima che qualcuno si accorgesse della sua assenza.

La prima segnalazione di alcuni pareti è arrivata dopo giorni. Qui gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco si sono subito attivati e si sono presentati a casa della donna. Quando questi hanno suonato il campanello senza avere alcuna risposta hanno forzato la porta e sono entrati in casa. Nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarle la vita, il corpo era già in via di decomposizione. I famigliari, sentiti dalle forze dell'ordine, avrebbero detto che la donna soffriva di alcune patologie e avrebbero portato alla morte. Saranno tutti gli accertamenti del caso a confermare la causa del decesso, ma sembrano al momento esserci pochi dubbi.