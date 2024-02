Un anziano è stato trovato morto in casa: la sua badante portata in caserma Un anziano di 89 anni è stato trovato morto in casa sua in provincia di Pavia: i carabinieri stanno interrogando la badante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 4 febbraio 2023, un uomo di 89 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. La casa è nella località Canavera, una frazione di Ruino che fa parte del comune Colli Verdi, in provincia di Pavia. La zona, infatti, è precisamente nell'Oltrepò Pavese. Il cadavere era in un lago di sangue. I carabinieri stanno interrogando la badante.

L'allarme lanciato da alcuni parenti

A scoprire il corpo sono stati alcuni parenti della vittima: era a piedi del letto. Sono stati subito allertati i soccorsi. I medici e i paramedici del 118 hanno immediatamente dichiarato il decesso. I militari, invece, hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica e capire cosa fosse successo. Fin da subito sono state avviate le indagini per omicidio.

La badante è stata portata in caserma per essere ascoltata

Una quarantenne, che si occupava dell'anziano che viveva da solo, è stata portata in caserma a Voghera: gli investigatori la stanno ascoltando per comprendere cosa sa. Nel frattempo la Procura ha disposto l'autopsia: sarà l'esame a stabilire esattamente le cause della morte e anche a quando risale il decesso.