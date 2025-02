video suggerito

Anomalia ciclonica sull’Italia, pioggia e maltempo per la bassa pressione: le previsioni della settimana Tempo instabile, piogge sparse e nuvolosità diffusa attesi per la prossima settimana. A causa di un’anomalia ciclonica le previsioni meteo della settimana indicano maltempo soprattutto al centro nord ma senza freddo intenso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

Tempo ancora altamente instabile sull’Italia dove la bassa pressione porterà pioggia e maltempo anche nella nuova settimana dal 10 al 16 febbraio. Le previsioni meteo della settimana in arrivo, infatti, indicano il nostro Paese sotto gli effetti un'anomalia ciclonica con pioggia sopra la media del periodo al centro-nord mentre tempo più asciutto al sud in un contesto di nuvolosità diffusa ma senza freddo intenso.

Dopo un lunedì interlocutorio con contesto meteo più tranquillo, a parte la residua instabilità all'estremo Sud, a causa dell’allontanamento della perturbazione che domenica ha colpito la Sicilia, da martedì 11 febbraio una circolazione ciclonica riporterà piogge e temporali, in particolare sulle regioni del Nord. Rovesci e maltempo colpiranno poi anche le regioni tirreniche del Centro e infine di nuovo il sud.

Il tempo resterà dunque molto incerto per l’intera settimana con precipitazione localmente abbondanti e schiarite improvvise ma con temperature che invece saranno ovunque al di sopra della media del periodo. Da mercoledì 12 febbraio, infatti, il tempo peggiorerà ancora con elevata probabilità di piogge su tutto il Nord e su gran parte del Centro ma anche tra la Sicilia, la Calabria e la Puglia salentina.

La bassa pressione sarà protagonista anche nella seconda parte della settimana con nuvolosità diffusa da nord a sud ma precipitazioni più deboli e sparse, in particolare sulle regioni del Centro. Nella giornata di giovedì 13 febbraio rovesci attesi in particolare tra Emilia-Romagna e Toscana, ma non mancheranno le piogge anche sulle altre regioni del centro.

Le ultime tendenze meteo, infine, indicano nessuna svolta attesa neanche per il fine settimana con precipitazioni e temporali al Centro ma anche in Sicilia e sul nordest venerdì 14 febbraio e piogge che interesseranno maggiormente l'area tirrenica di centro sud sabato 15 febbraio.