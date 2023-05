Angelo convola a nozze con Giuseppe, picchetto d’onore per il carabiniere e il suo sposo Giuseppe è parrucchiere, Angelo appuntato scelto dell’Arma in servizio alla presidenza del Consiglio dei ministri. Il banchetto nuziale a Masseria Caselli a Carovigno, in Puglia.

Giuseppe Pezzuto e Angelo Orlando sono due giovani pugliesi, che vivono e lavorano a Roma. Stanno insieme da 4 anni e ieri, 8 maggio, hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore. A rendere ancora più speciale la loro unione civile è stato il picchetto dei Carabinieri.

Angelo, originario di San Pietro Vernotico, è infatti un appuntato scelto dell'Arma in servizio alla presidenza del Consiglio dei ministri, mentre Giuseppe, originario di Ceglie Messapia, lavora come parrucchiere a Campo de' Fiori.

I due ragazzi si sono sposati a Masseria Caselli di Specchiolla (Carovigno) alla presenza di tanti parenti ed amici. Giuseppe e Angelo hanno scelto di celebrare le nozze l’8 maggio non per una casualità. In stesso stesso giorno di circa 60 anni addietro si sono promessi amore eterno i genitori di Angelo Orlando.

L’unione civile dei due ha rispettato tutto il cerimoniale dell’Arma, compreso il rituale picchetto d’onore dei Carabinieri, che hanno composto il ponte di sciabole e, sull’attenti, hanno atteso il passaggio mano nella mano degli sposi. Con questo oggetto i militari hanno reso onore al collega che sta facendo il grande passo, rassicurandolo sul fatto che la coppia può contare sull’amicizia dell’Arma.

Non si tratta del primo matrimonio LGBTQIA+ in alta uniforme, ma è il primo in cui a sposarsi sono due uomini. Nel luglio del 2022 si è celebrato a Cefalù, in provincia di Palermo, il matrimonio tra la vicebrigadiere dei Carabinieri Elena Mangialardo e la compagna Claudia De Dilectis. E nel 2019 sono convolate a nozze a La Spezia la siciliana Maria Rosa Mogavero, sottufficiale nocchiere delle Capitanerie di porto di La Spezia, e la pugliese Lorella Cipro, comandante di un’unità della Marina militare.