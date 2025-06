video suggerito

Finto matrimonio a Disneyland Paris con una bambina sposa: indaga la polizia, arrestato un uomo Il mandante dell’organizzazione delle false nozze, un cittadino britannico che interpretava il ruolo dello sposo, è stato incriminato e arrestato per truffa, riciclaggio e usurpazione di identità. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un presunto matrimonio privato celebrato all’alba di sabato all’interno di Disneyland Paris si è trasformato in un caso giudiziario, dopo che gli organizzatori si sono rivelati protagonisti di una messinscena. Al centro della vicenda, una bambina ucraina di circa nove anni vestita da sposa, un finto sposo, cittadino britannico, e circa un centinaio di comparse.

La cerimonia, tenutasi prima dell’orario di apertura del parco divertimenti, era stata presentata come un matrimonio privato. Tuttavia, il personale del parco e gli addetti alla sicurezza hanno subito notato delle anomalie. È stata la giovane età della "sposa", in abito bianco, a destare sospetti. Dopo un rapido intervento, sono stati chiamati i gendarmi e l’evento è stato immediatamente interrotto.

Secondo quanto riferito dal vice procuratore di Meaux all’agenzia Agence France-Presse, "l’evento si è rivelato essere una messinscena, anche gli invitati erano tutti attori. Quindi non si trattava di un matrimonio, ma della rappresentazione di un matrimonio, che è stata filmata con circa 100 comparse. Avevano affittato privatamente Disneyland Paris sostenendo che fosse un vero matrimonio".

La bambina coinvolta, secondo la procura, non avrebbe subito violenze né costrizioni. Resta però da chiarire quale fosse il vero scopo dell’iniziativa. La scelta di una location tanto costosa quanto iconica come il Castello della Bella Addormentata lascia ancora molti interrogativi aperti. Quello che appare certo è che il mandante dell'organizzazione delle false nozze è un cittadino britannico che interpretava il ruolo dello sposo e che è stato incriminato e arrestato per truffa, riciclaggio e usurpazione di identità. Inoltre, il britannico, di 39 anni, è indagato come testimone per il reato di "corruzione di minorenne".

Il procuratore ha spiegato che risulta condannato in passato per vari reati, alcuni a sfondo sessuale su minorenni. L'uomo è attualmente ricercato in Gran Bretagna per aver violato le regole dello schedario degli autori di infrazioni sessuali nel quale era stato iscritto. Secondo la ricostruzione della procura, l'uomo si era fatto "truccare in modo professionale per mostrare un volto totalmente diverso dal suo" per le false nozze con la bambina.

Indagata in qualità di testimone anche una cittadina lettone di 24 anni che ha ricoperto il ruolo di sorella della "sposa" bambina nella finta cerimonia. Per la procura, il parco Disneyland Parigi è stato truffato in quanto "l'organizzatore aveva usurpato l'identità di un cittadino lettone ed utilizzato falsi documenti per ottenere la conclusione di un contratto di privatizzazione del parco" dalle 5 alle 7 del mattino, al di fuori delle ore di frequentazione del pubblico, per un totale di 130.000 euro. Disneyland Parigi ha comunicato che il contratto era stato "immediatamente annullato" appena emersi i fatti irregolari.