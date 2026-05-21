Orrore in Florida: la polizia scopre resti umani di un uomo sepolti in un giardino, arrestato il figlio

Dopo la scomparsa del 43enne Andres Bahamon-Prada, la polizia ha trovato il suo cadavere nascosto in giardino. Arrestato il figlio 25enne, incastrato da tracce di sangue e foto.

Quella che era iniziata come la misteriosa scomparsa di un quarantatreenne si è trasformata nel giro di pochi giorni in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni, Andres Bahamon, dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà di Dunnellon.

Le indagini erano scattate a metà maggio, quando alcuni parenti avevano denunciato la prolungata assenza di Andres Bahamon-Prada, che non dava notizie di sé da oltre una settimana. L'uomo conviveva proprio con il figlio nell'abitazione diventata poi il centro della scena del crimine.

Inizialmente il venticinquenne aveva tentato di sviare i sospetti, raccontando agli inquirenti che il padre si era allontanato volontariamente a bordo dell'auto di un conoscente. La versione del ragazzo ha iniziato però a vacillare quasi subito a causa di una serie di elementi emersi durante i sopralluoghi. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati infatti repertati bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue.

A incastrare ulteriormente il giovane sono state le testimonianze della madre, residente in Germania. La donna ha rivelato alla polizia un inquietante scambio verbale avuto con il figlio, in cui quest'ultimo insultava il padre definendolo una persona malvagia che meritava di stare all'inferno. Inoltre, il sospettato le avrebbe persino inviato via messaggio la fotografia del corpo del padre esanime, a terra e coperto di sangue vicino ai gradini di casa.

Il punto di svolta è arrivato con la perquisizione approfondita del giardino sul retro. Insospettiti da una porzione di terreno smossa di recente e dal forte odore di decomposizione, i detective hanno scavato fino a portare alla luce un grosso tappeto arrotolato. Al suo interno erano avvolti i resti umani, per i quali si attende ora l'esito formale dell'autopsia.