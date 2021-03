Era scomparsa da domenica 28 febbraio e le ricerche sono partite subito. I vigili del fuoco di Novara hanno iniziato a scandagliare le zone del Ticino, vicino al ponte di Oleggio, dalle 18 di quella sera per trovare la donna di 57 scomparsa da Lonate Pozzolo. La 57enne è stata ritrovata proprio nella giornata di oggi 4 marzo nelle acque del Naviglio Langosco nel Novarese. Lei si chiamava Carla Ghirardi e sarebbe caduta in acqua poco dopo la scomparsa, secondo le indiscrezioni. Il suo corpo è stato trovato nella tarda mattinata dai vigili del fuoco.

Il cadavere si trovava nel canale che prende le acque da quelle del Ticino, all'altezza del ponte di Turbigo, una decina di km a valle rispetto al punto in cui la donna sembrava essere scomparsa. Dell'episodio non si sa ancora molto: è stato reso noto che l'allarme era stato lanciato proprio in seguito alla caduta in acqua della donna, ma delle dinamiche dell'incidente non si conosce praticamente nulla. Non si sa se la donna fosse in prossimità del ponte con qualcuno o se fosse da sola nel momento in cui sono stati allertati i soccorsi. Poco è stato reso noto e poco ancora è chiaro alle forze dell'ordine. Dopo il ritrovamento del cadavere saranno disposti tutti gli esami del caso per cercare di far luce su quanto successo alla 57enne scomparsa.

La sua scomparsa era stata segnalata nella serata di domenica e da allora le ricerche non si sono fermate un attimo fino alla macabra scoperta di questa mattina, nel canale del Naviglio Langosco. La 57enne è nota nel suo paese: era una cassiera del supermercato Gs, oggi diventato Il Gigante. Non era sposata e aveva una sorella più giovane residente in un comune poco lontano. L'ultima volta che è stata avvistata stava facendo la spesa come in un qualunque weekend.