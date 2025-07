“Le borse pesano e devo fare la spesa”: entra con la minicar nel supermercato e parcheggia tra gli scaffali

Credits: @maremmaoggi

È entrato con la sua minicar all'interno del supermercato e ha parcheggiato tra gli scaffali della frutta e quelli delle offerte del giorno. Il motivo? "Le borse pesano e devo fare la spesa", si è giustificato. È successo ieri intorno alle 12:30 in un Carrefour di Albinia (Grosseto), alle porte di Orbetello. Il protagonista è un anziano del posto, il cui gesto è stato immortalato dai presenti ed ha fatto il giro del web.

L'anziano è entrato nel supermarket situato vicino alla strada. Nel corso della giornata, in base ai racconti, aveva provato la stessa manovra anche in altri negozi di Albinia ma in questi casi era stato rimandato indietro. Una volta entrato al Carrefour con la minicar, senza targa e che è possibile guidare anche senza patente, attraverso le porte scorrevoli dell'ingresso per i clienti, ha domandato ai commessi: "Scusate, qual è lo scaffale della birra?". Poi ha spiegato che per lui era necessario parcheggiare all'interno del negozio perché "mi faceva fatica portare la cassa della birra fino al parcheggio".

Come riporta Il Corriere della Sera, gli addetti del supermercato sono rimasti così stupefatti dalla manovra – e dalle scuse avanzate dall'uomo – che non hanno nemmeno chiamato i carabinieri o la polizia municipale, anche perché non era stato fatto alcun danno. Hanno solo chiesto all'anziano di uscire subito insieme alla macchina. Lui in men che non si dica è risalito sul sedile, ha innestato la marcia indietro e come se non fosse successo niente si è allontanato.