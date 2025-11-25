Ancora un morto sul lavoro: investito e ucciso da un camion al Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto

L’incidente intorno alle 19 di oggi. L’uomo, di 75 anni, è stato travolto e trascinato per oltre cinquanta metri, per lui non c’è stato niente da fare.

Tragedia sul lavoro nella serata di oggi al Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), a pochi passi dal casello autostradale. Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un camion in manovra all’interno del grande piazzale. Secondo una prima ricostruzione, il 75enne si trovava nella zona di transito riservata ai mezzi pesanti quando il camion, che sembra stesse facendo manovra, lo ha urtato senza che l’autista si rendesse conto della sua presenza.

L’impatto è stato drammatico: l’uomo è stato travolto e trascinato per oltre cinquanta metri, un tratto sufficiente a rendere chiara da subito la gravità dell’incidente. I sanitari della Potes 118 di San Benedetto, arrivati in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La centrale operativa di Ascoli aveva predisposto l’intervento dell’eliambulanza, ma il velivolo è stato fatto rientrare non appena è apparso evidente che per la vittima non c’era più alcuna possibilità di soccorso.

L’incidente si è verificato poco prima delle 19, in una fascia oraria in cui il Centro Agroalimentare è ancora animato da operatori, addetti alle forniture e camion impegnati nelle operazioni serali. La dinamica resta ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Benedetto, impegnati con il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) nella ricostruzione puntuale di ciò che è accaduto. Gli ispettori dovranno stabilire le condizioni operative del piazzale, la visibilità disponibile e l’esatta posizione dell’uomo al momento dell’urto.

Le prime verifiche sono state complicate dall’assenza di documenti addosso alla vittima. La sua identità è stata accertata solo in seguito, grazie alle testimonianze e alle verifiche interne effettuate dagli operatori del Centro.