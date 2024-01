Amiche scomparse a Trento, i genitori: “Se vedete Marian e Annarita avvisate le forze dell’ordine” Allarme a Trento per la scomparsa di due amiche. L’appello dei genitori: “Se qualcuno ha visto queste due ragazze, Annarita (mia figlia) e la sua amica Marian, è pregato di avvisarmi o contattare le forze dell’ordine”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ore di apprensione a Trento dove sono scomparse due ragazze dalla mattina di domenica 31 dicembre. Immediate sono partite le ricerche e il tam tam sui social lanciato dal padre di una delle due, che pare siano amiche.

"Se qualcuno ha visto queste due ragazze è pregato di avvisarmi o contattare le forze dell'ordine… Annarita (mia figlia) e la sua amica Marian, mancano da casa da questa mattina … condividete", ha scritto l'uomo su Facebook. Ad un utente che ha scritto che potrebbero essersi allontanate per festeggiare il Capodanno l'uomo ha risposto: "Lo spero con tutto il mio cuore".

Le due ragazze hanno fatto perdere le proprie tracce senza più mettersi in contatto con i genitori dalla mattinata di ieri. I familiari hanno fatto denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine che hanno immediatamente le ricerche, per ora senza esito. I genitori delle due ragazzine hanno lanciato un appello anche attraverso i social che in un attimo hanno avuto migliaia di condivisioni.

Questa mattina sempre il padre di una delle due ha aggiornato sulle operazioni in corso: "Fino ad ora nulla, unico aggiornamento è che è stata individuata l'ultima cella (ma ieri sera) zona stazione di Trento". Le ricerche proseguono.