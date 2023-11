Alunno 14enne investito mentre va a scuola in bici: portato in elicottero in gravi condizioni a Udine L’investimento nella prima mattinata di oggi, martedì 7 novembre, tra le strade di Palazzolo dello Stella. Vista la gravità dei fatti, è intervenuto l’elisoccorso che ha provveduto poi a trasportare il minore in codice di massima urgenza all’ospedale di Udine.

A cura di Antonio Palma

Bruttissimo incidente stradale nella mattinata di oggi in provincia di Udine dove un ragazzino di 14 anni è stato investito da un’auto mentre andava a scuola in sella alla sua bicicletta. Lo studente è rimasto ferito gravemente ed è ora ricoverato in condizioni molto serie all’ospedale di Udine. L’investimento nella prima mattinata di oggi, martedì 7 novembre, tra le strade di Palazzolo dello Stella, piccolo comune nel Friuli meridionale dove il minore vive coi genitori e studia.

Secondo quanto ricostruito finora, era poco prima delle 8 e il quattordicenne era in sella alla sua bici lungo una trafficata strada provinciale che attraversa la cittadina, via Polesan, quando è avvenuto l’impatto. Il ragazzino è stato travolto da una vettura in transito ed è finito violentemente sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza medica con una chiamata al 112.

Sul posto in poco tempo sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno subito constatato la gravità delle lesioni riportate dal 14enne. Vista la gravità dei fatti, è stato richiesto subito l’intervento dell’elisoccorso che è intervento in zona e ha provveduto poi a trasportare il minore in codice di massima urgenza all’ospedale di Udine.

I medici del nosocomio del capoluogo hanno confermato che le sue condizioni sono gravi e lo hanno ricoverato riservandosi la prognosi. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un secondo incidente analogo si è verificato poco dopo nella vicina a Latisana. Una persona è stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bici e sbalzata a terra. La persona ferita è stata presa in carico dal personale medico e infermieristico del 118 e trasportata in codice giallo all'ospedale di Latisana.