Allerta caldo domani 28 giugno, le città da bollino rosso per le temperature record Saranno ben 12 le città da bollino rosso domani, martedì 28 giugno, a causa dell’ondata di calore in corso: è quanto ha reso noto il Ministero della Salute con le allerte aggiornate sul proprio sito.

A cura di Redazione Meteo

Italia nella morsa del caldo. In tutte le Regioni si stanno raggiungendo temperature record. In alcune regioni, in particolare al Centro Sud, il termometro raggiungerà anche nelle prossime ore i 40 gradi centigradi. Il che aumenterà la crisi legata alla siccità soprattutto al Centro Nord, dove comunque domani non mancheranno le precipitazioni.

Per questo il Ministero della Salute ha lanciato l'allarme per ondate di calore, con numerose città italiane da bollino arancione (livello di allerta 2) e due da bollino rosso (livello di allerta 3), quest'ultimo pericoloso anche per la salute di tutta la popolazione, come si può leggere sul sito ufficiale.

Allerta caldo di livello 3 in 2 città domani 28 giugno

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono ben 12 le città da bollino rosso domani martedì 28 giugno. Si tratta di Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma. Oggi ne erano 2 (solo Perugia e Palermo).

Le città con allerta caldo di livello 2

Non mancano le città da bollino arancione, in cui l'allerta per le ondate di caldo non è massima come nelle precedenti. Ne sono in totale 10: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Messina, Pescara, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Solo 5 sono le città a basso rischio: sono segnate con bollino giallo (livello di allerta 1) Torino, Bolzano, Brescia, Genova e Milano.

Le previsioni meteo di domani

Continua, dunque, l'ondata di caldo sull'Italia dovuta al passaggio dell'anticiclone africano. Secondo le previsioni meteo di domani, ci sarà sole ovunque, solo al mattino pioverà in Piemonte e Valle d'Aosta. Rovesci attesi nel corso della giornata anche nella Liguria di Ponente, in Lombardia, in Trentino-Alto Adige e nel Veneto orientale e pioverà in Emilia-Romagna e in Friuli Venezia Giulia.