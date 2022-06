Cos’è Scipione, l’anticiclone che porterà il caldo record in tutta Italia La prima ondata di forte calore estivo è causata dall’anticiclone africano Scipione: domani 5 città con bollino arancione e rischi per tutta la popolazione.

A cura di Giacomo Andreoli

Cinque città da bollino arancione, temperature anche a 41 gradi e rischi per tutta la popolazione, a partire dai più anziani. Sono gli effetti dell'anticiclone africano Scipione, che porterà in Italia la prima ondata di calore anomalo della stagione, un mese in anticipo rispetto alla media degli scorsi anni. Roma, Rieti, Campobasso, Frosinone e Perugia, in particolare, saranno colpite dal caldo più delle altre città italiane. Il Lazio, quindi, sarà domani la Regione con le temperature maggiormente torride.

Sabato poi, ci sarà il bollino rosso a Roma e Campobasso. Nella capitale si arriverà a circa 36 gradi percepiti. Ma entro domenica le temperature si impenneranno fino ai 40°-41° in Sardegna, Sicilia e Puglia.

Il caldo torrido, però, non arriverà solo in Italia, ma anche nella Francia meridionale, con temperature superiori alla media fino a otto-dieci gradi. Dal Cnr spiegano che queste ondate di calore negli ultimi anni sono oramai molto frequenti, a causa principalmente dei cambiamenti climatici. Scipione è il secondo anticiclone subtropicale, arrivato dopo quello chiamato "Hannibal". Proviene dalla Tunisia e si aggiunge al riscaldamento provocato proprio da Hannibal dallo scorso 10 maggio, aumentando il calore in zone già molto calde.

Tuttavia, secondo i meteorologi, l'anticiclone dovrebbe rimanere sul nostro Paese solo per qualche giorno. Lunedì, quindi, sole e caldo eccezionali non dovrebbero più esserci. Le autorità, a partire dalla Protezione civile, consigliano comunque, soprattutto alle persone più avanti con l'età, di evitare di stare sotto al sole nelle ore più calde della giornata (quindi in linea di massima dalle 12 alle 16) e in generale di bere molta acqua. I rischi per la salute, infatti, non vanno sottovalutati: colpi di calore e insolazioni possono essere più dannosi di quanto ci si aspetta.