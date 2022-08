Allerta meteo domenica 7 agosto per temporali e maltempo: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla in Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

A cura di Redazione Meteo

Il caldo si appresta a dare una decisa tregua, almeno al nord.

È quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile, secondo cui nelle prossime ore una perturbazione si avvicinerà dalla Francia portando infiltrazioni di aria fredda in quota che causeranno una spiccata instabilità atmosferica. Rovesci e temporali sparsi, di conseguenza, continueranno ad interessare le regioni settentrionali e la Toscana, con fenomeni che localmente potranno rivelarsi particolarmente intensi, soprattutto nelle prime ore della giornata di domani, sulle aree pianeggianti di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Allerta meteo gialla in sette regioni

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile in accordo con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. "I fenomeni meteo – si legge sul sito – impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche".

A partire dalle prime ore di domani, domenica 7 agosto, sono previste precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Temporali inoltre si abbatteranno su Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Per questo, alla luce delle previsioni meteo, è stata diramata per la giornata di domani, domenica 7 agosto, allerta gialla in Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.